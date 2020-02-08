- 15:35 «Динамо» — «Борац»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 15:18 Папина копия: Катя Осадчая показала фото подросшего сына
- 15:06 Рвалась на фронт: что известно о 18-летней девушке, убившей в Полтаве инструктора тира
- 14:57 Легенда «Барселоны» добыл 37-й трофей в карьере: в серии пенальти команды не забили 9 ударов подряд
- 14:56 Нардеп от "Слуги народа" стал жертвой автоворов в Киеве
- 14:42 На Полтавщине обнаружен труп мужчины без головы: шокирующие детали трагедии
- 14:33 День стоматолога 2020: открытки и красивые поздравления
- 14:25 В аэропортах "Киев" и "Одесса" подделывали документы о ремонте самолетов: раскрыта опасная схема
- 14:24 В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою
- 14:03 Боевики «ДНР» устроили смертельные разборки в Донецке: что об этом известно
- 13:47 Трамп наказал свидетелей по делу об импичменте
- 13:14 "Попросил о помощи": Зеленский рассказал о встрече с Папой Римским
Папина копия: Катя Осадчая показала фото подросшего сына
Известная телеведущая Катя Осадчая, которая с мужем Юрием Горбуновым стала ведущей нового сезона «Голос країни», показала в Instagram фото своего младшего сына Ивана.
Мальчик стоит у окна и смотрит на падающий на улице снег. Лица ребенка не видно. Осадчая всегда старается выбирать такой ракурс, чтобы невозможно было рассмотреть лицо мальчика.
«Когда слово „снег“, наконец перешло из фантазий в реальность», — написала любящая мама.
Подписчики Осадчей пишут, что Ваня очень похож на Юрия Горбунова и желают счастья дружной семье.
Напомним, роман Осадчей и Горбунова завязался на шоу «Голос країни». Свадьбу они сыграли без шумихи в СМИ три года назад, а вскоре объявили о рождении сына. У Осадчей есть 18-летний сын Илья от брака с бизнесменом Олегом Полищуком.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича
"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?