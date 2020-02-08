Папина копия: Катя Осадчая показала фото подросшего сына

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Катя Осадчая, которая с мужем Юрием Горбуновым стала ведущей нового сезона «Голос країни», показала в Instagram фото своего младшего сына Ивана.

Мальчик стоит у окна и смотрит на падающий на улице снег. Лица ребенка не видно. Осадчая всегда старается выбирать такой ракурс, чтобы невозможно было рассмотреть лицо мальчика.

«Когда слово „снег“, наконец перешло из фантазий в реальность», — написала любящая мама.

Подписчики Осадчей пишут, что Ваня очень похож на Юрия Горбунова и желают счастья дружной семье.

Напомним, роман Осадчей и Горбунова завязался на шоу «Голос країни». Свадьбу они сыграли без шумихи в СМИ три года назад, а вскоре объявили о рождении сына. У Осадчей есть 18-летний сын Илья от брака с бизнесменом Олегом Полищуком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter