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«Любовь моя»: Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы (фото)
Известная телевизионная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов, ставшие ведущими нового сезона «Голосу країни», отмечает третью годовщину свадьбы. Супруги трогательно поздравили друг друга в Instagram, опубликовав совместные фото и признавшись в любви.
«Три года назад мы сказали друг другу „да“. Три года ты — мой муж. Спасибо тебе за то, что ты есть в моей жизни. Все остальное скажу лично», — написала Катя под романтичным фото.
В свою очередь Юрий поблагодарил жену за любовь и за сына. Их Ивану скоро исполнится три года. Мальчик появился на свет спустя несколько недель после свадьбы.
«Поздравляю тебя, любовь моя! Официально — три года вместе. Не официально — больше. Спасибо, что ты есть. Спасибо за нашего Ивасика», — написал Горбунов под фото, на котором они позируют во время отдыха на Сейшелах.
Подписчики пары оставляют поздравления в комментариях, желая долгой и счастливой жизни. Одним из первых отреагировал друг семьи и сосед Потап.
«Любим, поздравляем», — написал он. «Только поженили, а уже три года. Поздравляю вас, любим сильно!», — присоединилась Маша Ефросинина. Также свои поздравления оставили Джамала, Илона Гвоздева и многие другие.
Напомним, Осадчая и Горбунов скрывали свой роман, который завязался на шоу «Голос країни». Свадьбу они сыграли без шумихи в СМИ, а вскоре объявили о рождении сына.
Их звездные друзья Потап и Настя Каменских умудрились скрывать отношения несколько лет. Официально они подтвердили отношения только в день свадьбы, которая состоялась в мае 2019 года в элитном ресторане в Киеве.
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