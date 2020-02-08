24.39 / 24.65 26.63 / 27.11
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зима и весна будут перетягивать канаты: синоптик рассказала о погоде на 9 февраля

15:50 8 февраля 2020 178
февраль
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 9 февраля, в Украине будет сухо с минусовыми температурами ночью и потеплением до +7 днем. Ветер умеренный, юго-западный. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах 5−12 градусов мороза. На востоке, частично в Запорожье и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, -10−17 градусов мороза.

«Однако днем ​​весна потянет канаты на себя: потеплеет до + 1 + 7 градусов, только на востоке, а также в Днепре с районами еще пощипает щеки и поморозит нос, не выше -1−8 градусов», — пишет Диденко.

В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, ночью еще подморозит, а уже днем ​​потеплеет до 0 + 2 градусов.

Между тем, Диденко предупреждает тех, кто собирается в Европу, об ураганах, шторме и хлестких дождях в Великобритании и на побережье. На континентальной части Европы будет солнечно, морозно — над восточной частью.

Напомним, несмотря на то, что нынешняя зима считается аномально теплой, но по народным приметам, весну стоит ожидать не раньше средины марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия

"Это тупик": в ПФУ рассказали, когда пенсионер потеряет право на часть своего стажа

рублевка

Азаров и Захарченко живут на Рублевке: в сети показали фото элитных имений чиновников времен Януковича

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер