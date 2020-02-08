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Зима и весна будут перетягивать канаты: синоптик рассказала о погоде на 9 февраля
В воскресенье, 9 февраля, в Украине будет сухо с минусовыми температурами ночью и потеплением до +7 днем. Ветер умеренный, юго-западный. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, температура воздуха ближайшей ночью ожидается в пределах 5−12 градусов мороза. На востоке, частично в Запорожье и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой, -10−17 градусов мороза.
«Однако днем весна потянет канаты на себя: потеплеет до + 1 + 7 градусов, только на востоке, а также в Днепре с районами еще пощипает щеки и поморозит нос, не выше -1−8 градусов», — пишет Диденко.
В Киеве воскресенье обещает быть без осадков, ночью еще подморозит, а уже днем потеплеет до 0 + 2 градусов.
Между тем, Диденко предупреждает тех, кто собирается в Европу, об ураганах, шторме и хлестких дождях в Великобритании и на побережье. На континентальной части Европы будет солнечно, морозно — над восточной частью.
Напомним, несмотря на то, что нынешняя зима считается аномально теплой, но по народным приметам, весну стоит ожидать не раньше средины марта.
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