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Общество и люди

Коломойский на Новый год играл в мюзикле "Щелкунчик": всплыла интересная деталь о роли олигарха

20:30 8 февраля 2020 321
Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Скандальный олигарх Игорь Коломойский, отмечая Новый год в Буковеле, «засветился» в роли артиста.

О компании, отдыхавшей в украинских Карпатах, рассказал в комментарии телеканалу «Прямой» нардеп от «Слуги народа» Игорь Фрис.

По его словам, бизнесмен Игорь Коломойский участвовал в любительском спектакле «Щелкунчик». При этом, нардеп отметил, что свою роль бизнесмен не пел, а выходил и декламировал определенные вещи.

Политик не смог вспомнить, какая роль досталась Коломойскому, но «было интересно».

«Там такое сложное название этого героя было… Он играл главного персонажа, то есть собственника того здания, так сказать, где это происходило», — сказал Фрис.

Кроме того, он отметил, что на мюзикле присутствовали бизнес-партнеры Коломойского Геннадий Боголюбов и Михаил Киперман с семьей.


Напомним, Игорь Коломойский, хотя и говорил, что вернулся в Украину отдыхать, но продолжает не только решать свои бизнесовые вопросы, но и держать руку на политическом пульсе. Так недавно стало известно, что именно он отговорил главу Офиса президента Андрея Богдана уходить со своего поста.

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