Украина

Дети будут ездить в Крым и ОРДЛО по новым правилам: что важно знать родителям

В воскресенье, 9 февраля, вступает в силу новый порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом и линии разграничения на Донбассе. Изменения касаются проезда детей.



В Госпогранслужбе напоминают, что согласно изменениям, выезд на временно оккупированные территории Украины детей в возрасте до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей (опекунов), или уполномоченных ими лиц.

Такая возможность возникает, если дети въехали на временно оккупированную территорию в сопровождении одного из родителей или уполномоченных ими лиц. В таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно.

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на временно оккупированную территорию Украины, родители которых проживают на этой территории, возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Въезд на оккупированные территории граждан Украины, ранее выехавших с этой территории для оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, и выезд из ВОТУ лиц с целью оформления документов для удостоверения личности и подтверждения украинского гражданства осуществляются по предъявлении справки, выданной территориальным органом (подразделением) Госмиграционной службы.

Кроме того подчеркивается, что изменениями предусмотрено, что выезд на временно оккупированную территорию и въезд из нее граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 1 февраля в ОРДО оккупационные власти требуют от владельцев транспортных средств на украинских номерах наличие так называемой «страховки». «Полис» будет действовать один год, обойдется водителю в 1200—1500 рублей (около 470−580 гривен).











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