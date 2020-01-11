Крушение самолета МАУ: Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Украина

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф фактически признал, что причиной авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала ошибка иранской стороны.

Об этом он написал в своем Twiiter.

При этом министр винит в ошибке «авантюрные действий США»

«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил [Ирана]: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал он.

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.

Ранее агентство Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление иранских властей сообщило, что власти Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит «непреднамеренно». Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».

Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.

Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии трагедии в Иране, Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт.

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