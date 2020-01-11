- 06:20 Крушение самолета МАУ: Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
- 05:50 Сильно гнал: россиянин оказался первым в мире человеком, кого оштрафовали за пьяную езду на самокате
- 05:33 Джейк оказался Джеммой: 21-летняя женщина прикидывалась невинным пареньком и изнасиловала 4 девочек
- 05:15 Доплаты к пенсиям отменять нельзя: Верховный суд принял важное решение по одной из категорий пенсионеров
- 04:25 "Я – карп": мужчина притворился Ихтиандром и залез в аквариум с рыбой в супермаркете
- 03:50 "Она решила сдаться": Александр Ревва неожиданно женился в четвертый раз
- 03:29 Умер султан-лидер Омана: на улицах столицы заметили бронетехнику
- 02:46 В Украине обновили требования к банкам по выплатам пенсий и социальных пособий
- 02:24 Насиловал гетеросексуалов и снимал на видео: в Британии осужден серийный насильник-"монстр"
- 01:57 Некоторые части тела не удалось найти: мужчина убил и расчленил собственную мать
- 01:38 Новая трагедия с пешеходом в Киеве: Chevrolet Aveo тяжело травмировал молодого мужчину
- 00:57 "Королева этого не заслуживает": Трамп прокомментировал "Megxit" — выход Гарри и Меган из королевской семьи
Крушение самолета МАУ: Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф фактически признал, что причиной авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном стала ошибка иранской стороны.
Об этом он написал в своем Twiiter.
При этом министр винит в ошибке «авантюрные действий США»
«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил [Ирана]: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал он.
Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии.
Ранее агентство Associated Press (АP) со ссылкой на официальное заявление иранских властей сообщило, что власти Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» под Тегераном был сбит «непреднамеренно». Отмечается, что причиной трагедии стал «человеческий фактор».
Напомним, что самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран — Киев авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Служба безопасности Украины рассматривала две приоритетные версии трагедии в Иране, Первая версия — это попадание в самолет ракеты, вторая — теракт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»