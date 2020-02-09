Елена Ваенга задумалась об окончании карьеры

Шоу-бизнес

После того, как популярная украинская певица Светлана Лобода, недавно удивившая поклонников шпагатом, рассказала, как натерла мозоли на репетициях и опубликовала фото травмированных ступней, известная российская исполнительница Елена Ваенга сообщила, что задумывается о том, чтобы покинуть сцену.

«После 17 часов полета, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3:30 ночи. Проснулась в 8 утра, примерка костюмов и снова репетиция. 5 часов отзанимались и вот уже ген прогон, макияж, прическа, выступление! Вернулась домой к часу ночи. Легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги», — так Лобода описала свои будни.

Реакция Ваенги.

Под постом Лободы появилось более 22 тысяч комментариев. Поклонники сочувствуют, желают сил и выздоровления. Часть фолловеров напоминает, что есть немало других очень тяжелых и опасных профессий, где люди получают гораздо меньшие деньги, поэтому не стоит так жаловаться.

Напомним, Лобода часто публикует свои снимки с курортов и экзотических мест, на которых ей приходится бывать не только на гастролях, но и на отдыхе.

Между тем, скандальная российская певица Елена Ваенга, как видно не просто так сообщила, что скоро покинет сцену, в сети ее недавно поздравляли с новой беременностью.

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