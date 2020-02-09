Украина

Штормовой ветер и снежные лавины: на популярных курортах Карпат резко ухудшится погода

В понедельник, 10 февраля, в Украине ожидается штормовой ветер. По прогнозам Укргидрометцентра, ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем по всей территории страны, порывы ветра будут достигать 15−20 метров в секунду.

В Карпатах возможен сильный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый). В западных областях сильный ветер 25−30 м / с, на высокогорье Карпат 35−40 м / с (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень).

Опасность схода снежных лавин в горах Львовской области сохранится и 11 февраля.

Напомним, в начале новой рабочей недели в Украине сохранится неустойчивая погода — ночью местами морозы будут достигать 17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до +7. Настоящая весна, скорее всего, придет в середине марта.

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