Культура и искусство

В России в Санкт-Петербурге скончался композитор, пианист, музыковед и педагог Сергей Слонимский. 87-летний народный артист долго и тяжело болел, а 9 февраля стало известно о кончине композитора. Похороны назначены на 13 февраля на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Слонимский был автором 34 симфоний, восьми опер («Виринея», «Мастер и Маргарита», «Мария Стюарт», «Видения Иоанна Грозного»), трех балетов («Икар», «Волшебный орех»), академической музыки. До последнего занимался со студентами Санкт-Петербургской консерватории, оценивал музыкальные произведения на специализированных конкурсах.

Широкой публике Слонимский известен как автор музыки к известным фильмам, театральным постановкам. Не в последнюю очередь благодаря музыке Слонимского стали известными и любимыми фильмы «Республика ШКИД» (1966), «Таинственная стена» (1967), «Интервенция» (1968), «О тех, кого помню и люблю» (1973).

Когда Слонимского спрашивали, почему он, серьезный музыкант, вдруг решил написать музыку к фильму о беспризорниках, композитор признался, что ценит и авторскую песню, и блатные шлягеры как неизбежный элемент городского фольклора.

Напомним, 15 января умер драматург Юрий Димитрин, создавший первую советскую рок-оперу «Орфей и Эвридика». А в Беларуси ушел из жизни известный композитор-песенник Олег Молчан, который долгое время работал с известным ансамблем «Песняры».

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