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Многоходовочка: посредник украл миллион выручки за подсолнечник
В Херсоне арестовали мошенника, обманувшего предпринимателя почти на миллион гривен. Поймать злоумышленника удалось только через год. В феврале 2019-го в полицию обратился предприниматель Владимир из Голопристанского района Херсонщины, занимающийся куплей-продажей сельхозпродукции. Он сообщил, что стал жертвой мошенника при покупке крупной партии подсолнечника. Накануне ему позвонил мужчина, который представился Андреем и сообщил, что продает подсолнечные семечки. Названная цена полностью устроила Владимира, и они назначили дату проведения сделки.
В указанный день покупатель пригнал в Доброполье несколько грузовиков для погрузки семян. Его встретил мужчина на автомобиле «Ауди», назвавшийся тем самым Андреем. В автомобиле также сидела женщина, которую он представил как свою сестру. Когда подсолнечник загрузили в зерновозы и взвесили, покупатель передал Андрею 980 тысяч гривен наличными. Продавец сел в «Ауди» и уехал. Довольный Владимир тоже поехал, сопровождая грузовики с товаром. Однако неожиданно дорогу грузовикам перекрыл легковой автомобиль. Из него вышел молодой человек, который сообщил, женщина, которая была с Андреем, его мать, и она является продавцом подсолнечника.
Оказалось, что после сделки Андрей, который выступал посредником в сделке, подвез женщину домой, но, когда она вышла из машины, нажал на газ и умчался вместе с деньгами.
Как рассказал начальник управления уголовного розыска Херсонского областного главка полиции Денис Каримов, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту мошенничества в особо крупных размерах.
В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили разыскиваемый «Ауди» брошенным в 30 км от места преступления во дворе одного из многоквартирных домов в селе Новая Збурьевка. Вскоре оперативники установили и подозреваемого — 40-летнего жителя Херсона, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и получил условный срок. Однако мужчины дома не оказалось и целый год установить его место нахождение не удавалось.
В конце прошлой недели сотрудники управления уголовного розыска получили информацию, что злоумышленник объявился в Херсоне. Его задержали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 980 тысяч гривен. Мошеннику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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