24.39 / 24.63 26.62 / 27.06
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Многоходовочка: посредник украл миллион выручки за подсолнечник

9:51 10 февраля 2020 160
Семечки подсолнечника
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Херсоне арестовали мошенника, обманувшего предпринимателя почти на миллион гривен. Поймать злоумышленника удалось только через год. В феврале 2019-го в полицию обратился предприниматель Владимир из Голопристанского района Херсонщины, занимающийся куплей-продажей сельхозпродукции. Он сообщил, что стал жертвой мошенника при покупке крупной партии подсолнечника. Накануне ему позвонил мужчина, который представился Андреем и сообщил, что продает подсолнечные семечки. Названная цена полностью устроила Владимира, и они назначили дату проведения сделки.

В указанный день покупатель пригнал в Доброполье несколько грузовиков для погрузки семян. Его встретил мужчина на автомобиле «Ауди», назвавшийся тем самым Андреем. В автомобиле также сидела женщина, которую он представил как свою сестру. Когда подсолнечник загрузили в зерновозы и взвесили, покупатель передал Андрею 980 тысяч гривен наличными. Продавец сел в «Ауди» и уехал. Довольный Владимир тоже поехал, сопровождая грузовики с товаром. Однако неожиданно дорогу грузовикам перекрыл легковой автомобиль. Из него вышел молодой человек, который сообщил, женщина, которая была с Андреем, его мать, и она является продавцом подсолнечника.

Оказалось, что после сделки Андрей, который выступал посредником в сделке, подвез женщину домой, но, когда она вышла из машины, нажал на газ и умчался вместе с деньгами.

Как рассказал начальник управления уголовного розыска Херсонского областного главка полиции Денис Каримов, в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по факту мошенничества в особо крупных размерах.

В ходе розыскных мероприятий полицейские обнаружили разыскиваемый «Ауди» брошенным в 30 км от места преступления во дворе одного из многоквартирных домов в селе Новая Збурьевка. Вскоре оперативники установили и подозреваемого — 40-летнего жителя Херсона, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и получил условный срок. Однако мужчины дома не оказалось и целый год установить его место нахождение не удавалось.

В конце прошлой недели сотрудники управления уголовного розыска получили информацию, что злоумышленник объявился в Херсоне. Его задержали. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 980 тысяч гривен. Мошеннику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция задержала целую банду, которая почти год «проводила денежную реформу» на территории нескольких областей. Мошенники меняли настоящие деньги на сувенирные «купюры».

А в Закарпатье поймали афериста, заработавшего на торговле криптовалютой почти 9 миллионов гривен.

Между тем в Черновцах задержали мошенницу, которая продавала фальшивые туры в Турцию и Египет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Пугачева

"Пугачева-гейт": хейтеры в Думе угрожают Примадонне "расплатой" из-за скандала с автором "Яблок на снегу"

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

гороскоп

Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер