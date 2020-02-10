24.39 / 24.63 26.62 / 27.06
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Ибрагимович установил уникальный рекорд в миланском дерби: видео гола

10:55 10 февраля 2020 37
Ибрагимович установил уникальный рекорд в миланском дерби: видео гола
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В состоявшемся на стадионе «Джузеппе Меацца» миланском дерби «Интер» совершил маленький спортивный подвиг. Проигрывая «Милану» в матче чемпионата Италии после первого тайма — 0:2, подопечные Антонио Конте перевернули все с ног на голову и отпраздновали победу — 4:2.

При этом звездный новичок «Милана» Златан Ибрагимович в 38 лет и 129 дней стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в рамках серии А. Швед превзошел своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за «красно-черных» в середине прошлого века и забил в дерби, когда ему было 38 лет и 43 дня.

Видеообзор матча «Интер» — «Милан» — 4:2

Отметим, что успех позволил «Интеру» обойти по дополнительным показателям «Ювентус», который, несмотря на гол Криштиану Роналду, сенсационно проиграл «Вероне» (1:2), и возглавить турнирную таблицу серии А.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович после возвращения в «Милан» поразил ворота «Кальяри».

Фото Twitter ФК «Милан»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

женщина упала в яму в Киевском районе Одессы

В Одессе женщина с детской коляской провалилась в трехметровую яму (фото)

Алла Пугачева

"Пугачева-гейт": хейтеры в Думе угрожают Примадонне "расплатой" из-за скандала с автором "Яблок на снегу"

гороскоп

Козерога ждет командировка, а Близнецов — волшебные моменты на личном фронте: гороскоп на неделю

Зимняя война

В Зимнюю войну многие советские солдаты в Финляндии замерзали насмерть, ни разу не побывав в бою

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер