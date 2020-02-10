Ибрагимович установил уникальный рекорд в миланском дерби: видео гола

Спорт

В состоявшемся на стадионе «Джузеппе Меацца» миланском дерби «Интер» совершил маленький спортивный подвиг. Проигрывая «Милану» в матче чемпионата Италии после первого тайма — 0:2, подопечные Антонио Конте перевернули все с ног на голову и отпраздновали победу — 4:2.

При этом звездный новичок «Милана» Златан Ибрагимович в 38 лет и 129 дней стал самым возрастным автором гола в истории миланского дерби в рамках серии А. Швед превзошел своего соотечественника Нильса Лидхольма, который выступал за «красно-черных» в середине прошлого века и забил в дерби, когда ему было 38 лет и 43 дня.

Видеообзор матча «Интер» — «Милан» — 4:2

Отметим, что успех позволил «Интеру» обойти по дополнительным показателям «Ювентус», который, несмотря на гол Криштиану Роналду, сенсационно проиграл «Вероне» (1:2), и возглавить турнирную таблицу серии А.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович после возвращения в «Милан» поразил ворота «Кальяри».

Фото Twitter ФК «Милан»

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