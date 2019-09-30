Происшествия

Переполох в Киеве: в розыск объявили 12-летнюю девочку (фото)

В воскресенье, 29 сентября, в Голосеевском районе Киева пропала 12-летняя Владислава Маслакай. Девочка вышла из дома и с тех пор на связь не выходила.

Полиция просит помочь в поисках ребенка и публикует фото и приметы пропавшей.

Девочка худенькая, рост 167 сантиметров, темные длинные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в синюю куртку и кроссовки фирмы Nike.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девочки, полицейские просят сообщить по телефону спецлинии «102».

Напомним, в последнее время участились случаи пропажи детей. В конце сентября сообщалось о пропаже жителя Фастова 13-летнего Андрея Гука. А в августе в Киеве разыскивали пропавшего Дениса Черноуса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о пропаже 11-летнего ребенка в поезде Рахов-Киев.

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