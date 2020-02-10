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Политика

Гончарук оправдался за скандальные "пленки" и фразу про Зеленского и туман в голове

10:59 10 февраля 2020 256
гончарук зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Премьер-министр Алексей Гончарук настаивает, что его попавшая в СМИ фраза о президенте, тумане в голове и примитивном понимании экономики была вырвана из контекста. В своем новом интервью глава правительства дает Владимиру Зеленскому самые лестные оценки.

«Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию. Я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история», — заявил Гончарук в интервью «Украинской правде».

После разговора с президентом и несостоявшегося роспуска правительства премьер-министр активно хвалит Зеленского, называет его мудрым и хорошим менеджером. Также Гончарук придумал новый яркий образ для главы государства. «Для нас, для правительства, он является таким камертоном», — добавил премьер.

Напомним, на попавших в соцсети записях был зафиксирован разговор членов правительства о том, как правильно подавать главе государства информацию об экономике. Голос, который вероятно принадлежал Алексею Гончаруку, предлагал объяснять, приводить аргументы и заполнять пустое место в голове.

Фото Офис президента Украины

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