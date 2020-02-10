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Украина

Минобороны пока не будет отказываться от "некачественных" бронежилетов

11:25 10 февраля 2020 120
Бойцы ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

«Некачественные» бронежилеты, за которые завели дело на начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко и его команду, не планируют пока что отзывать из ВСУ.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр обороны Андрей Загороднюк. «Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть, такой ситуации нет», — заявил Загороднюк и добавил, что в Минобороны сотрудничают со следствием и надеется на беспристрастное решение по этому делу.

«Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-либо участников комиссии. Мы туда пригласили ряд народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь», — добавил министр обороны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генерала Марченко выпустил из СИЗО под залог в 20 миллионов гривен, а полковнику Сергею Почтаренко суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Фото со странички командования операцией Объединенных сил в соцсетях.

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