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- 11:25 Минобороны пока не будет отказываться от "некачественных" бронежилетов
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Минобороны пока не будет отказываться от "некачественных" бронежилетов
«Некачественные» бронежилеты, за которые завели дело на начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко и его команду, не планируют пока что отзывать из ВСУ.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил министр обороны Андрей Загороднюк. «Мы разбирались с качеством бронежилетов, которые сейчас есть в войсках. Мы не увидели пока ситуации, которая заставила бы завтра отозвать бронежилеты из войск. То есть, такой ситуации нет», — заявил Загороднюк и добавил, что в Минобороны сотрудничают со следствием и надеется на беспристрастное решение по этому делу.
«Для испытания бронежилетов мы привлекали и международную компанию, чтобы просто понимать, что мы процессы выдерживаем и там нет личных преференций от каких-либо участников комиссии. Мы туда пригласили ряд народных депутатов, они присутствовали на некоторых этапах. То есть мы проходим максимально объективный путь», — добавил министр обороны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», генерала Марченко выпустил из СИЗО под залог в 20 миллионов гривен, а полковнику Сергею Почтаренко суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.
Фото со странички командования операцией Объединенных сил в соцсетях.
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