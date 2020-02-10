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Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

12:23 10 февраля 2020 134
Алла Мазур
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Алла Мазур, которая мужественно борется с онкологией и продолжает выходить в прямой эфир в «ТСН.Тиждень», обратилась с заявлением в социальных сетях. Она сообщила, что не имеет никакого отношения к благотворительным фондам. Своим постом она решила уточнить информацию, поскольку в сети появились недостоверные публикации.

«Дорогие друзья! Вынуждена еще раз вернуться к теме своей болезни. Чтобы сообщить вам, что не имею отношения ни к ни одному благотворительному фонду, кроме фонда „Таблеточки“. Поскольку в Сети уже появилась куча постов с неточной информацией о ходе лечения — и с неизвестными мне благотворительными призывами. Спасибо за ваши молитвы. Верю в победу», — написала Алла Мазур.

Напомним, телеведущая сама рассказала о своем диагнозе и приступила к лечению. Аллу поддерживают тысячи поклонников. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии.

Ранее коллега Аллы Мазур телеведущая Лидия Таран рассказала, как она борется с болезнью.

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