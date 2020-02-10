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В Украине назвали потери "Нафтогаза" в результате аннексии Крыма
Компания НАК «Нафтогаз Украины» на этой неделе завертит подготовку к подаче очередного иска в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации, касающегося потери украинских активов в результате аннексии полуострова — вместе с процентами ущерб оценивается в сумму порядка 8 млрд. долларов. В этом деле ответчиком является не «Газпром», с которым был урегулирован вопрос в декабре 2019 года, а именно государство Россия.
Об этом на своей страничке в Facebook пишет исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Он, в частности, сообщил, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем письме в Наблюдательный совет «Нафтогаза» отметил, что решение вопросов с «Газпромом» стали возможными «благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностей на межгосударственном уровне».
«Если это означает веру в то, что такие договоренности имели определяющую роль, то было бы хорошо, если бы политическое руководство государства прямо сейчас достигло договоренности на межгосударственном уровне по уплате нам Россией компенсации за потерю активов в Крыму (примерно 8 млрд долларов включая проценты)», — пишет Юрий Витренко и добавляет, что тогда бы «Нафтогаз» «сэкономил на расходах на юристов и на противные всем премии.
«Ну, а если для этого нужно, как в прошлый раз, сначала выиграть арбитраж, потом апелляцию, арестовать активы за рубежом и вплотную приблизиться к принудительному взысканию, то нужно всем осознать определяющую роль именно „Нафтогаза“ в этом процессе», — добавил исполнительный директор НАК.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Юрий Витренко заявлял, что между Украиной и Россией нет контрактов и переговоров по покупке российского газа.
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