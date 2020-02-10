Как с базара: длинноногая Леся Никитюк похвасталась обновками (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, засветившая недавно голую грудь в новой фотосессии, оригинально похвасталась обновками, приобретенными на украинской Неделе моды.

Леся опубликовала на своей странице в Instagram забавный коллаж: на одном фото она позирует в сексуальном черном боди, демонстрируя длинные стройные ноги. На другом — она одета в пуховик и худи, в руках держит пакеты с покупками.

«Понедельник-Пятница. Всем хорошей недели!», — написала Никитюк под фото, добавив хэштег Ukrainian Fashion Week.

Очевидно, Лесю впечатлили коллекции украинских дизайнеров и она не стала сдерживать себя, выбирая наряды. Судя по количеству пакетов, Лесе будет в чем щеголять на светских вечеринках.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк впечатлила шикарной фигурой во время отдыха в Карпатах.

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