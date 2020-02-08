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Шоу-бизнес

«Хороша»: Леся Никитюк «засветила» голую грудь (фото)

18:19 8 февраля 2020 257
Никитюк
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая часто радует своих поклонников пикантными фото, опубликовала в Instagram очередной снимок топлесс.

Девушка сидит на кровати в узких брюках и обуви на высоком каблуке. В окно заглядывает яркое солнце, делая образ ведущей очень светлым и нежным.

На снимке также видна фотограф, работающая с Лесей.

Поклонники Никитюк наградили ее комплиментами.

«Красавица»; «Хороша»; «Отличное фото»; «Леся, вы в прекрасной форме», — такие комментарии появились под снимком.

Напомним, Леся Никитюк провела Рождественские каникулы в украинских Карпатах. Она покоряла горные склоны в Буковеле и оттуда также публиковала яркие фото.

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