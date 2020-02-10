- 15:25 В МИДе сделали заявление о после Украины в России
- 15:17 В Киеве штормовой ветер повредил известный ТРЦ: фото с места ЧП
- 15:13 С бананом и пультом: теннисистки сборной Украины живо исполнили мировой хит
- 15:11 Jerry Heil дерзко ответила на вопрос о веганстве
- 14:48 Суд избрал меру пресечения Марусе Звиробий
- 14:30 Рухнула крыша: на даче под Николаевом на пожаре погибли мужчина и женщина
- 14:28 Непогода повалила деревья на ж/д пути: вблизи Львова не ходят поезда
- 14:16 Не угрожала Зеленскому, а давала совет: Звиробий мощно выступила в суде
- 13:59 Второй украинец с судна Diamond Princess заразился коронавирусом
- 13:40 Украина эвакуирует граждан из китайского Уханя: названа дата
- 13:31 Как с базара: длинноногая Леся Никитюк похвасталась обновками
- 13:31 Встречи, покупки и зависть: гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака
Рухнула крыша: на даче под Николаевом на пожаре погибли мужчина и женщина (фото)
Трагедия произошла вечером 9 февраля в дачном кооперативе «Нива», что возле села Кирьяковка Николаевского района. О том, что здесь горит дом, в ГСЧС сообщили соседи погорельцев. К приезду пожарных огонь уже охватил все здание и расположенные рядом строения. Вдобавок ко всему рухнула крыша дома. Как выяснилось, внутри могли находиться люди. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, бойцы 19-й пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра службы спасения в первую очередь бросили все силы на их поиск. Одновременно начали тушить пламя.
Однако спасти людей не удалось. В сгоревшем помещении обнаружили мертвыми 65-летнего мужчину и 70-летнюю женщину.
Предварительно причиной пожара названо нарушение правил использования печного отопления — дом обогревался обычной печью и буржуйкой. По всей видимости, люди спали, а почувствовав, что произошел пожар, пытались выйти из дома, но не смогли — тела обнаружены в прихожей рядом со входной дверью.
Как оказалось, пожарных вызвали с опозданием, так как в это время в этом дачном товариществе почти никого не было. По свидетельству соседей, эта пожилая пара довольно часто наведывалась на дачу и употребляла там спиртное.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Ивано-Франковском. Там в частном доме взорвался котел, мать и двое детей получили ожоги.
А под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми, увидев горящий дом.
Также сообщалось о взрыве в сельском клубе под Тернополем, в результате которого ожоги получили восемь детей. К сожалению, мошенникам удалось выманить у матери одного из них все деньги на их лечение, собранные неравнодушными людьми.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!