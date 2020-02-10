Происшествия

Рухнула крыша: на даче под Николаевом на пожаре погибли мужчина и женщина (фото)

Трагедия произошла вечером 9 февраля в дачном кооперативе «Нива», что возле села Кирьяковка Николаевского района. О том, что здесь горит дом, в ГСЧС сообщили соседи погорельцев. К приезду пожарных огонь уже охватил все здание и расположенные рядом строения. Вдобавок ко всему рухнула крыша дома. Как выяснилось, внутри могли находиться люди. Как сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГУ ГСЧС в Николаевской области, бойцы 19-й пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра службы спасения в первую очередь бросили все силы на их поиск. Одновременно начали тушить пламя.

Однако спасти людей не удалось. В сгоревшем помещении обнаружили мертвыми 65-летнего мужчину и 70-летнюю женщину.

Предварительно причиной пожара названо нарушение правил использования печного отопления — дом обогревался обычной печью и буржуйкой. По всей видимости, люди спали, а почувствовав, что произошел пожар, пытались выйти из дома, но не смогли — тела обнаружены в прихожей рядом со входной дверью.

Как оказалось, пожарных вызвали с опозданием, так как в это время в этом дачном товариществе почти никого не было. По свидетельству соседей, эта пожилая пара довольно часто наведывалась на дачу и употребляла там спиртное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП под Ивано-Франковском. Там в частном доме взорвался котел, мать и двое детей получили ожоги.

А под Киевом мужчина спас от верной смерти семью с тремя детьми, увидев горящий дом.

Также сообщалось о взрыве в сельском клубе под Тернополем, в результате которого ожоги получили восемь детей. К сожалению, мошенникам удалось выманить у матери одного из них все деньги на их лечение, собранные неравнодушными людьми.

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