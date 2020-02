Шоу-бизнес

Одновременно на каналах СТБ и UA: ПЕРШИЙ состоялся первый полуфинал Национального отбора на «Евровидение-2020». В нем приняли участие восемь конкурсантов, которые сражались за выход в финал. Имя победителя Национального отбора — вокалиста, который представит Украину на конкурсе Евровидение-2020 в Нидерландах, — станет известно во время прямого эфира 22 февраля.

Ведущий прямых эфиров — Сергей Притула. За судейским столом мэтры шоу-бизнеса: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

— Тина Кароль, вы готовы к «помоям», которые выливаются на головы членов жюри? — задал вопрос Притула.

— Готова, — не смутилась Тина. — Я буду Берегиней наших конкурсантов.

Притула заметил, что Виталия Дроздова называют «серым кардиналом» отечественного шоу-бизнеса.

— Моя самая любимая передача — национальный отбор, — признался Дроздов. — Жду с нетерпением приоткрыть завесу будущего.

Андрей Данилко уже пятый год подряд участвует в жюри нацотбора.

— Андрей, вам было за что-то стыдно за это время? — поинтересовался у артиста Притула.

— Есть моменты, — признался Данилко. — Бывало, «выскакивало» у меня кое-что некрасивое. А сейчас я жду выхода молодых участников — рвите эту сцену! Я на стороне молодых.

Пятый национальный отбор открыло выступление украинской инди-поп группы [О]. Коллектив — подопечные Ивана Дорна, обладатели премии «Хит года», приза в номинации «Свежая кровь» Music Awards, участники более 20-ти музыкальных фестивалей.

— Мы делаем музыку будущего, — сказали музыканты, которые представили композицию «Там, куди я йду». Кстати, в нынешнем отборе четыре композиции на украинском языке.

Солистка коллектива Ольга уже участвовала в Нацотборе в качестве бэк-вокалистки. К тому же Ольга — автор песни Тины Кароль «Шаг».

— Это было своевременно и весело, — сказала Кароль, комментируя выступление группы. — Песня мне нравится, она вдохновляет.

— Песня светлая и позитивная, — был доволен Данилко. — Я сидел и отдыхал.

— Это группа, которая сделала многое для развития украинской инди-музыки, — заметил Дроздов. — Сейчас вы сделали шаг в сторону массовой аудитории. Вам не надо бояться!

— Три минуты выступления было для нас супер мало, нам хотелось еще тридцать три! — призналась «ФАКТАМ» солистка коллектива. — Мы выложились по полной. Давно хотели попробовать свои силы на конкурсе. Это у нас уже третья попытка и, наконец, удачная. Кстати, больше всего мы боялись комментария Данилко. Но сегодня Меркурий был на нашей стороне.

Под номером три выступила Jerry Heil — молодая украинская певица, автор хита «Охрана, отмена», номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня», «Открытие года».

— Я простая девушка из провинции, из Василькова, — призналась певица и добавила, что два года назад стала веганом. — Хочу показать, что Украина может задавать тренды. Эта песня про меня!

На Национальном отборе Jerry Heil представила песню «Vegan».

— На конкурсе «Евровидение» ведь надо чем-то удивлять! — прокомментировал выступление Данилко. — А это очень сложно. Не уверен, что ваша песня подходит для «Евровидения». Хочется какого-то драйва.

— А я не соглашусь с Андреем, — сказал Дроздов. — Ваша песня и есть драйв! Вы достойны карьеры большого артиста.

— Яна, ты хорошо спела, — поддержала певицу Тина. — А это самое главное. Все остальное можно потом добавить. Ты стала открытием для меня. Я готова даже бесплатно помогать тебе на репетициях.

— Для меня был важен каждый комментарий, — рассказала «ФАКТАМ» Яна. — Признаюсь, я боялась Тины Кароль, но ее слова меня просто повергли в ступор. Я не была готова к тому, что меня начнут хвалить. Находилась потом в состоянии аффекта. То, что я делаю, — это новая музыка. На «Евровидении» много песен, которые словно застряли во времени. Мне хотелось показать, что Украина — не только сало и гопак.

Попробовать свои силы на отборе решила и Katya Chilly — известная украинская певица, музыкант и композитор. В творческом багаже певицы пять альбомов, более 40 сольных концертов в Великобритании и 1000 — в Украине. Уже дважды артистка пробовала свои силы в национальном отборочном туре.

— Моя песня о жизни и смерти, — сказала Катя, представляя композицию «Піч». Среди музыкантов был «шаман», который, как оказалось, специально прилетел в Киев, чтобы выступить с Катей.

— Я представляю леса Амазонии, — сказал мужчина. — На сцене я зажигал дух табака. Он очищает всю негативную энергию.

— Наконец мы видим тебя, Катя, на сцене «Евровидения», — обрадовалась Тина Кароль. — Я люблю твое творчество. Это было безупречное, шокирующее выступление. Но его надо еще доработать, чтобы номер был совершеннее.

— Катя, помню тебя с девяностых, — продолжил Данилко. — Я уважаю тебя за то, что ты наследуешь только себя. Не знаю, как оценивать твое выступление. Евровидение — массовый конкурс и, наверное, подобная музыка не очень туда подходит.

— Если говорить по стандартам «Евровидения», то это не та песня, — поддержал Андрея Виталий. — Но я попал под очарование магии.

KRUTЬ — певица и бандуристка Марина Круть, которая начала свой путь музыканта 15 лет назад. Она работает в уникальном стиле, объединив электронный саунд и старинный инструмент вокруг своего самобытного голоса, часто представляет Украину и современную украинскую музыку на фестивалях по всему миру.

Песня «99» исполнялась бандуристкой под анимированное видео, автором которого стала художница Мария Оз. Марина призналась, что дорогой инструмент ей подарила мама.

— Такой красивый проигрыш, — сказал Андрей Данилко, вдохновленный выступлением. — Так органично все было. Спасибо маме, которая вложила в вас деньги.

— Это одна из самых красивых песен в отборе этого года, — признала Тина. — Это тот случай, когда все соединилось: этнос и коммерция. Я бы, может, добавила немного танца — контемпорари.

— Я не соглашусь с вами, Тина, — возразил Виталий. — Хочу посоветовать Марине чаще выходить из-за бандуры, пусть вас видят! Чем дальше я слушаю вас, тем больше мне нравится песня.

Go-A — группа, которая в своем творчестве соединила украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв. Коллектив представляет украинскую музыку в Израиле, Польше, Беларуси.

— Пришло время донести украинскую музыку во все уголки мира, — сказали музыканты, представляя композицию «Соловей».

— Ребята, вы — большие молодцы, — сказал Андрей, комментируя выступление. — Это очень талантливо, хотя я не поклонник подобного пения. Я буду за вас болеть.

— Мне не очень понравился номер, — признал Дроздов. — Лучше бы вы просто статично стояли на сцене. Я желаю, чтобы ваша музыка становилась не только народной, но и современной.

— Нет, это было современно, иначе бы я не говорил, — ответил ему Данилко.

— Мы ощутили в себе силу, поняли, что готовы к «Евровидению», — сказала «ФАКТАМ» солистка коллектива. — Мы выступали в небольших клубах, фестивалях и долго на нас никто не обращал внимания. В этом году мы решили все изменить.

Бойз-бенд CLOUDLESS получил широкую известность в 2017 году благодаря хиту «Між світами», ставшему саундтреком к сериалу «Школа». Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. Музыканты три года пытались попасть на нацотбор.

Хит «Drown me down» называют одним из самых форматных треков для Евровидения.

— Отличная песня, — признал Дроздов. — Хочу видеть ее в ротации на нашей радиостанции. Именно такая музыка сейчас нравится людям. У вас есть «хук», который запоминается с первого раза. Вам надо еще вокально поработать.

— Это был драйв, — сказала Тина. — Мне понравилось.

— Очень был хитовый припев, — сказал Данилко. — Я помню вашего солиста, он был на «Х-факторе». Но у меня есть вопросы к выступлению.

GIO — молодой музыкант, который работает в жанре pop-music. Автор и композитор, участник популярных вокальных шоу «Х-фактор» и «Голос країни», он также выступал с оркестром «Lords of The Sound». Его песню «Feeling so lost» называют самой романтичной на национальном отборе.

— Эта песня о невзаимной любви, — сказал певец. — Это моя история.

— Ты очаровал мое сердце, — призналась Тина. — Вся аудитория тебя поддержала. Не бойся, выходи на сцену победителем. Это было музыкально, нежно. Ты отличаешься от всех участников.

— Какая у вас цель? — поинтересовался Данилко. — Думаете, вы можете с этой песней выиграть «Евровидение»? Но она такая стандартная! Если вы хотите добиться результатов на сцене, надо искать себя. Это было и уже не интересно.

— А я поспорю, — сказал Виталия. — Португалец победил с такой же песней!

— Совершенно нет! — ответил Данилко. — Собрал просто изменил отношение к лирике.

— Мне казалось, что вы будете фаворитом отбора, — сказал Виталий. — А теперь — нет. Вы — талантливый артист, но надо доработать. Приходите в следующем году.

Завершала выступление первых полуфиналистов Assol — певица, которая в пять лет сумела покорить украинский шоу-бизнес, полуфиналистка вокального шоу «Голос країни».

— Хочу, чтобы зрители полюбили меня сейчас, как они сделали это, когда я была маленькой девочкой, — сказала певица, представляя песню «Save it».

— После детского успеха вы ищете себя и это надо продолжать, — сказал Виталий. — Это еще не так убедительно, чтобы быть в финале.

— Это был сплошной штамп, — признал Данилко. — Нужна песня, в которой вы проявитесь.

— Песня форматная для «Евровидения», — сказала Тина. — Но не хватило манифеста в твоем выступлении на экологическую тему. Мне хотелось остроты.

После небольшого перерыва результаты своего голосования озвучили члены жюри.

— Явного фаворита не было, — признала Тина Кароль. — Все были равны, и это показывает высокий уровень современной украинской музыки.

— У меня нет лучшего номера, — прокомментировал Андрей Данилко. — Этот полуфинал стал совершенно другим. Поколение молодой музыки делает все круто по мелодике, но совершенно не умеет работать со зрителем. Публику надо «щекотать», а вы отстранены.

Баллы жюри распределились так:

1 — Assol

2 — GIO

3 — группа [О]

4 — Katya Chilly

5 — CLOUDLESS

6 — Go-A

7 — Jerry Heil

8 — KRUTЬ

Перед оглашением результатов голосования зрителей, на сцене нацотбора выступил MELOVIN, представлявший Украину на Евровидении в Португалии.

Голоса зрителей распределились так:

1 — Assol

2 — [О].

3 — Katya Chilly

4 — GIO

5 — CLOUDLESS

6 — Jerry Heil

7 — Go-A

8 — KRUTЬ

Таким образом, первыми финалистами нацотбора стали: Jerry Heil, Go-A, KRUTЬ.

Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля, финал — 22 февраля.

Финальная часть международного песенного конкурса пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая.

