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Егор Крутоголов рассказал, как пытался уберечь Марину Поплавскую от трагедии
Актер и художественный руководитель «Дизель Шоу» Егор Крутоголов, умиливший ранее сеть фото с четырехмесячным сыном Максом, рассказал, как пытался уберечь от трагедии Марину Поплавскую. Почти полтора года назад актеры «Дизель Шоу» попали в страшную аварию, в которой потеряли любимую коллегу, получили серьезные травмы. Егор все еще хромает на одну ногу.
Даже спустя время ему тяжело вспоминать страшную аварию, которая разделила жизнь его коллег на «до» и «после». Егор рассказал в интервью рубрике «Кава з перцем» в программе «Зірковий шлях», что Марина любила сидеть на переднем сидении. Он не раз уговаривал ее пересесть, но актриса всегда отшучивалась.
«Если мы все время валялись сзади, у нас там были сделаны кровати, то она практически никогда не ложилась. Марина всегда сидела впереди. И я не раз подходил к ней и говорил, что это самое небезопасное место в автобусе: „Посмотри вперед — здесь сплошное стекло“. На что Марина мне всегда говорила: „Мальчик мой, эта попа наездила такой километраж на переднем сиденье, что не тебе рассказывать, где ей сидеть“. И что после такого скажешь? Ты же не думаешь в эти моменты о трагических последствиях», — поделился Егор Крутоголов на канале «Украина».
По словам юмориста, никто и представить себе не мог, что с ними может такое случиться. Все воспринимали автобус как крепость на колесах.
Полученные травмы до сих пор дают о себе знать. Егора беспокоят связки в коленном суставе.
«Еще похрамываю немного, но мы работаем над этим. В июле сделали операцию, перешили две связочки. Реабилитацию мы закончили с горем пополам, уехали на концерты, там и разрабатываем. Но, по крайней мере, уже все более стабильно, чем было», — рассказал Крутоголов.
Он не винит водителя, которому суд дал условный срок. Говорит, что с ним работали несколько лет.
«Я не могу винить этого человека в том, что он заснул за рулем. Скорее всего, что именно так все и произошло. А думаю, что этот человек, естественно, искренне сожалеет о произошедшем. Я просто понимаю, как это может быстро произойти. Потому что я сам дважды засыпал за рулем», — признался артист и уверяет, что никого не берется судить. «Все мы под Богом ходим», — говорит Егор.
Для «Дизель Шоу» трагедия стала серьезным испытанием, которое еще больше сплотило команду. «Мы стали еще больше друг друга ценить и оберегать», — сказал Егор Крутоголов.
Кстати, в апреле «дизели» отметят свое первое пятилетие. Из коллектива ушли Олег Иваница и Макс Нелипа, но появились новые актеры. Особой популярностью пользуется очаровательная актриса из Баларуси Маруся Грицук.
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