В Киеве до 14 февраля можно пройти бесплатное медицинское обследование: адреса медпунктов

Здоровье и медицина

Во всех районах Киева до 14 февраля проводят медицинское тестирование, во время которого горожанам предлагают провериться на неинфекционные заболевания в рамках проекта «Врач в вашем доме». На минувшей неделе на такую экспресс-диагностику пришел 901 человек (а всего с момента открытия пунктов в них побывали 119 769 пациентов). По данным столичного департамента здравоохранения, у большей части обследуемых обнаружили лишнюю массу тела, у половины — высокое артериальное давление, почти у трети — повышенный уровень глюкозы и больше трети пациентов по холестерину имели показатели выше нормы. При необходимости обследуемых консультировали специалисты, рекомендовавшие обратиться к своему врачу за назначением дополнительной диагностики. (Где в Киеве в феврале можно бесплатно сделать флюорографию, читайте здесь.)

Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов) выезжали на дом к больным горожанам.

На этой неделе пациентов ждут в медпунктах (в основном работают с 11:00 до 14:00) по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

11−14 февраля -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

11 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);

12 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),

13 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

14 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

12 февраля — улица Шолом-Алейхема, 18;

13 февраля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

11 февраля — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;

12 февраля — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины); 09:00—11:00 — улица Курнатовского, 7, 1-й этаж, амбулатория № 8 Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 (ЦПМСП);

13 февраля — улица Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;

14 февраля — улица Двинская, 19, амбулатория № 2;

Оболонский район

11 февраля -- улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;

14 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;

Печерский район

11 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;

12 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;

13 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;

14 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;

Подольский район

11 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;

12 февраля — улица Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);

13 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;

14 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;

Святошинский район

11, 13 февраля — 9:00—12:00 — проспект Победы, 97;

12, 14 февраля — 11:00—14:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район ( 11:00—13:00 )

11 февраля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);

12 февраля — проспекты Победы, 45 (аптека № 36), Лобановского, 2, амбулатория № 4 ЦПМСП № 2;

13 февраля — улица Соломенская, 17 (амбулатория №№ 1−3, ЦПМСП № 2), проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2, ЦПМСП № 1,

14 февраля — улица Ереванская, 6, амбулатория, №№ 5, 6, 11 ЦПМСП № 2;

Шевченковский район (прием 10:00—13:00 )

11 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

12 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;

13 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

14 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

По данным столичной горгосадминистрации, на шестой неделе года зарегистрировано 15 210 заболевших гриппом и ОРВИ (9 802 детей и 5 408 взрослых). Заболеваемость увеличилась на 10,5 процента. Среди школьников заболеваемость увеличилась на 15,7 процента. Госпитализировано 302 человека, среди которых большинство — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 383 горожанина.

Раньше «ФАКТЫ» писали, что в Киеве закрывают школы на карантин и названы самые «болеющие» районы столицы на 10 февраля. На вынужденные каникулы из-за гриппа и ОРВИ отправляют учащихся и в других регионах Украины.

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