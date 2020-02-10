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В Киеве до 14 февраля можно пройти бесплатное медицинское обследование: адреса медпунктов
Во всех районах Киева до 14 февраля проводят медицинское тестирование, во время которого горожанам предлагают провериться на неинфекционные заболевания в рамках проекта «Врач в вашем доме». На минувшей неделе на такую экспресс-диагностику пришел 901 человек (а всего с момента открытия пунктов в них побывали 119 769 пациентов). По данным столичного департамента здравоохранения, у большей части обследуемых обнаружили лишнюю массу тела, у половины — высокое артериальное давление, почти у трети — повышенный уровень глюкозы и больше трети пациентов по холестерину имели показатели выше нормы. При необходимости обследуемых консультировали специалисты, рекомендовавшие обратиться к своему врачу за назначением дополнительной диагностики. (Где в Киеве в феврале можно бесплатно сделать флюорографию, читайте здесь.)
Кроме того, на прошлой неделе мультидисциплинарные бригады (в составе семейного врача и узкопрофильных специалистов) выезжали на дом к больным горожанам.
На этой неделе пациентов ждут в медпунктах (в основном работают с 11:00 до 14:00) по адресам:
Голосеевский район (
11−14 февраля -- улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
11 февраля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56 КП «Фармация»);
12 февраля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»),
13 февраля — улицы Олийныка, 21 (центр админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
14 февраля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
12 февраля — улица Шолом-Алейхема, 18;
13 февраля —
Днепровский район
11 февраля — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Раисы Окипной, 9, гомеопатическая аптека № 109;
12 февраля — улицы Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (библиотека имени П. Тычины);
13 февраля — улица Сергиенко, 23 (амбулатория № 1), Русановская набережная, 24/51, аптека № 103, улица Миропольская, 13а, ЖЭО № 404;
14 февраля — улица Двинская, 19, амбулатория № 2;
Оболонский район
11 февраля -- улица Рокоссовского, 4 аптека № 55;
14 февраля — улица Тимошенко, 16, первый этаж, Центр оказания админуслуг;
Печерский район
11 февраля — улица Подвысоцкого, 4а;
12 февраля — улицы Мечникова, 8, Мазепы, 2;
13 февраля — улицы Цитадельная, 5/9, Подвысоцкого, 13;
14 февраля — улицы Мазепы, 2, Подвысоцкого, 4а;
Подольский район
11 февраля — улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6,7;
12 февраля — улица Волошская, 47, каб. 322, ЦПМСП № 1, проспект Свободы, 22 («Фармация» № 51);
13 февраля — улица Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22, 4-й этаж, амбулатория № 3,5;
14 февраля — улицы Полковая, 57 (амбулатория № 1), Мостицкая, 9, каб. 250;
Святошинский район
11, 13 февраля —
12, 14 февраля —
Соломенский район (
11 февраля — проспекты Воздухофлотский, 41 (райадминистрация); В. Гавела, 7 В (амбулатория, № 5, ЦПМСП № 1);
12 февраля — проспекты Победы, 45 (аптека № 36), Лобановского, 2, амбулатория № 4 ЦПМСП № 2;
13 февраля — улица Соломенская, 17 (амбулатория №№ 1−3, ЦПМСП № 2), проспект Л. Гузара, 3 (Медгородок), амбулатория №№ 1, 2, ЦПМСП № 1,
14 февраля — улица Ереванская, 6, амбулатория, №№ 5, 6, 11 ЦПМСП № 2;
Шевченковский район (прием
11 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
12 февраля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека № 7, ЦПМСП № 2;
13 февраля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
14 февраля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
По данным столичной горгосадминистрации, на шестой неделе года зарегистрировано 15 210 заболевших гриппом и ОРВИ (9 802 детей и 5 408 взрослых). Заболеваемость увеличилась на 10,5 процента. Среди школьников заболеваемость увеличилась на 15,7 процента. Госпитализировано 302 человека, среди которых большинство — дети. С начала эпидсезона вакцинировались от гриппа 51 383 горожанина.
Раньше «ФАКТЫ» писали, что в Киеве закрывают школы на карантин и названы самые «болеющие» районы столицы на 10 февраля. На вынужденные каникулы из-за гриппа и ОРВИ отправляют учащихся и в других регионах Украины.
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