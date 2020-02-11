Мир

Больше тысячи: число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

Число жертв вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии, вспышка которой может прийтись на 21 февраля, в Китае увеличилось за сутки на 108 — умерли в общей сложности 1016 человек, почти 4 тыс. выздоровели.

Об этом говорится в размещенном во вторник на сайте Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении, передает ТАСС.

В комитете указывают, что число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тыс.

«По данным на 24:00 10 февраля (18:00 по Киеву) число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае достигло 42 638, количество летальных исходов составило 1016, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы», — говорится в заявлении.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге (42 заболевших, один умер), Макао (10 заразившихся) и на Тайване (18).

На территории материкового Китая наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано в центральной провинции Хубэй (31 738, из них 974 умерли), где был выявлен очаг вспышки.

Напомним, что власти Китая подтвердили, что новый тип коронавируса, который вызвал вспышку пневмонии в стране, способен передаваться, в частности от человека к человеку. Эксперты Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР подтвердили факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые Гонконгского университета выступили с шокирующим заявлением о том, что масштаб эпидемии смертельного коронавируса может в десятки раз превышать официальные данные.

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