Мокрый снег, ветер, скачки давления: синоптик огорчила прогнозом на 12 февраля

Общество и люди

В среду, 12 февраля, в Украине удержится влажная и ветреная погода, установившаяся в предыдущие дни.

«Ветры, скачки давления, снега и дожди, атмосферные фронты — все это пока в Украине будет доминировать. 12 февраля в большинстве областей будет идти снег, местами с дождем. Осадки — от небольших до умеренных. Мокрый снег будет побеждать — температура воздуха несколько снизится», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Ожидается, в среду максимальная температура составит 0 + 4 градуса, на юге будет теплее — до + 4 + 7 градусов. Ветер 7−12 м/с, порывы — до 15−22 м/с.

В Киеве солнечная погода днем 11 февраля сменится облачной, а вечером ожидаются осадки. «Среда вновь будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь, температура воздуха будет колебаться в течение дня около +2 +3 градусов», — сообщает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове в День сурка местный «метеоролог» Тимка III не увидел свою тень, что по приметам означает еще шесть недель зимы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».



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