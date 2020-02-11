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Аlyona Аlyona рассказала о трагедии в день съемок клипа "Жалі" (видео)
Известная певица Джмала и рэпер Аlyona Аlyona, выпустившие ранее клип «Забирай», порадовали поклонников новой совместной работой. Они представили клип «Жалі». Джамала говорит, что идея песни пришла ей за несколько минут.
«Это песня о сожалениях. Все книги о достижении успеха, пути к мечте, которые я читала, начинаются с мысли о том, что важно не жалеть о прошлом, а двигаться вперед. Сожаления, мысли об ошибках автоматически тянут тебя назад. Важно не зацикливаться на них. В середине композиции мне захотелось добавить хип-хоп часть — в лучших традициях Кендрика Ламара, душевную и со смыслом. Я предложила написать и исполнить ее Аlyona Аlyona, поскольку уважаю и люблю ее творчество», — прокомментировала работу Джамала.
Для Аlyona Аlyona съемки клипа стали сложным испытанием. В этот день у нее умерла бабушка. Артистке пришлось выбирать между работой и личными обстоятельствами.
«Но случилось, как есть…» — именно в тот день строчки Джа приобрели другой смысл. Потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и делюсь этим с людьми. Я благодарна Джамале и всей команде за поддержку в тот день. В первую очередь, мы все — живые люди. Не жалею ни о чем", — написала Аlyona Аlyona, представив клип в сети.
Ранее Джамала с мужем и сыном провела отпуск в Египте. Певица уже вернулась к работе и получила специальную награду за песню 1944, с которой победила на «Евровидении».
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!