- 18:24 Последний прилет: украинцев призвали присоединиться к прощанию с жертвами крушения самолета МАУ в Иране
- 18:17 Богдан пожаловался на "скукатищу" и получил в ответ массу советов
- 18:06 «Отдых втроем»: Джамала порадовала яркими фото из Египта
- 17:55 Макгрегор — Серроне: где смотреть супербой UFC
- 17:42 «Праздник на кладбище»: Путина раскритиковали за неудачный пиар
- 17:37 Биатлон в Рупольдинге: мужская сборная Украины ворвалась в топ-10 эстафеты
- 17:26 Больше всех получает Аваков: обнародованы данные о зарплатах министров
- 17:13 Land Rover насмерть сбил директора школы в Черкассах: водителя пытаются «отмазать»
- 16:45 Макгрегор – Серроне: онлайн-трансляция супербоя UFC
- 16:36 Ударил ножом в грудь: неадекват напал на продавца в запорожском магазине
- 16:29 Крушение самолета МАУ: Иран дал важное обещание
- 16:06 У Лаврова устроили истерику из-за нового украинского закона об образовании
«Отдых втроем»: Джамала порадовала яркими фото из Египта
Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала опубликовала в Instagram яркие фото с египетского курорта, где она отдыхает с мужем и маленьким сыном. Певица пишет, что первый раз отдыхает такой маленькой компанией. В этот раз ей пришлось включить повышенное внимание и скорость, ведь ребенок интересуется всем вокруг.
«Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и еще более повышенное внимание. Повсюду новая опасность — столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые… Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации», — уточняет счастливая мама.
⠀
По ее словам, взятые в поездку книги, композиторский набор, пока еще даже не открывались.
⠀
«Благодарю за каждый миг Всевышнего! Вот бы чуть больше сна, хотя… О чем это я? У нас тут восточные сказки. Люблю», — добавляет она.
Подписчики желают певице отличного отдыха и осыпают комплиментами.
Напомним, в последнее время, несмотря на маленького сына, Джамала много занималась творчеством. Недавно она представила совместную работу с Джаном Халибом, а также выпустила клип на дуэтную песню с Аlyona alyona «Забирай».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"