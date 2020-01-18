«Отдых втроем»: Джамала порадовала яркими фото из Египта

Шоу-бизнес

Победительница «Евровидения-2016» украинская певица Джамала опубликовала в Instagram яркие фото с египетского курорта, где она отдыхает с мужем и маленьким сыном. Певица пишет, что первый раз отдыхает такой маленькой компанией. В этот раз ей пришлось включить повышенное внимание и скорость, ведь ребенок интересуется всем вокруг.

«Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и еще более повышенное внимание. Повсюду новая опасность — столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые… Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации», — уточняет счастливая мама.

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По ее словам, взятые в поездку книги, композиторский набор, пока еще даже не открывались.

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«Благодарю за каждый миг Всевышнего! Вот бы чуть больше сна, хотя… О чем это я? У нас тут восточные сказки. Люблю», — добавляет она.

Подписчики желают певице отличного отдыха и осыпают комплиментами.

Напомним, в последнее время, несмотря на маленького сына, Джамала много занималась творчеством. Недавно она представила совместную работу с Джаном Халибом, а также выпустила клип на дуэтную песню с Аlyona alyona «Забирай».

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