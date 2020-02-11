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Украина

Дело Шеремета: Зеленский допустил, что правоохранителям придется извиниться

14:09 11 февраля 2020 262
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский отметил прогресс в «деле Шеремета», однако сказал, что правоохранители ответственны за результаты расследования.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в интервью Владимира Зеленского спросили, не жалеет ли он о том, что не присутствовал на презентации предварительных результатов расследования по делу Шеремета.

«Не жалею. Я и тогда сказал, что есть много фактов, одни из них серьезные, другие слабее. Поэтому я говорил „вероятные исполнители“, „вероятные убийцы“. Я был очень рад, что мы сдвинули такое серьезное дело», — ответил Владимир Зеленский.

Однако президент добавил, что если суд признает обвинение необоснованным, то правоохранителям придется как минимум извиниться.

«Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемую Яну Дугарь проверили на полиграфе.

Фото: Офис президента

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