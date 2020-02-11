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"Мы не можем просто печатать деньги": Зеленский рассказал, ждать ли повышения пенсий
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее рассказавший, кому он доверяет, в интервью генеральному директору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко заявил, что вместо серьезного повышений пенсий в Украине деньги будут вкладываться в развитие инфраструктуры и модернизацию страны.
«Мы же не можем просто печатать деньги», — сказал Зеленский, говоря о проблемах с увеличением выплат — зарплат и пенсии. По его убеждению, развитие экономики приведет к увеличению рабочих мест и, как следствие, росту поступлений в бюджет.
«Мы должны понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, в инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы все начало расти», — заявил Зеленский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский, комментируя расследование дела об убийстве Павла Шеремета, заявил, что оно «сдвинулось с места». В то же время он считает, что если суд признает обвинение необоснованным, то правоохранителям придется извиниться: «Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть»
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