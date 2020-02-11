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Скандал со строительством метро на Виноградарь: СБУ проводит масштабные обыски в "Киевметрострое"
Во вторник, 11 февраля, следователи Офиса генпрокурора и оперативники СБУ пришли с обысками в «Киевметрострой», а также отделения «Укргазбанка» и ряд частных структур. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Причина обысков — расследование мошеннических схем использования бюджетных средств, в том числе необоснованное размещение на депозитных счетах 1,7 млрд гривен, выделенных на строительство метро.
Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.
Напомним, ранее в рамках уголовного производства Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО «Киевметрострой» и его обособленных подразделений. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на год откладывается завершение строительства станций столичного метрополитена на Виноградаре, открытие которых ранее анонсировалось в 2019 году.
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