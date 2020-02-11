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Политика

Зеленский уволил Лутковскую и уже нашел ей замену в ТКГ

17:24 11 февраля 2020 210
Лутковская
Инф. «ФАКТОВ»

После громкой сегодняшней отставки Андрея Богдана и назначения на его пост Андрея Ермака, президент Владимир Зеленский провел еще одну кадровую замену.

Своим указом он освободил Валерию Лутковскую от обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

С сегодняшнего дня эти обязанности возложены на Геннадия Кузнецова.

Кузнецов Геннадий Иванович — генерал-майор СБУ, начальник штаба — заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

С 2014 по январь 2015 года руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.

Во время проведения спецоперации в АТО был ранен.

За личное мужество и героизм награжден орденом «За мужество» III степени.

Напомним, к переговорному процессу по Донбассу в Минске бывшего украинского омбудсмена Валерию Лутковскую привлекли в июне 2019 года, после того, как Леонид Кучма снова возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.

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