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Зеленский уволил Лутковскую и уже нашел ей замену в ТКГ
После громкой сегодняшней отставки Андрея Богдана и назначения на его пост Андрея Ермака, президент Владимир Зеленский провел еще одну кадровую замену.
Своим указом он освободил Валерию Лутковскую от обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
С сегодняшнего дня эти обязанности возложены на Геннадия Кузнецова.
Кузнецов Геннадий Иванович — генерал-майор СБУ, начальник штаба — заместитель руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.
С 2014 по январь 2015 года руководил Центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ.
Во время проведения спецоперации в АТО был ранен.
За личное мужество и героизм награжден орденом «За мужество» III степени.
Напомним, к переговорному процессу по Донбассу в Минске бывшего украинского омбудсмена Валерию Лутковскую привлекли в июне 2019 года, после того, как Леонид Кучма снова возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе.
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