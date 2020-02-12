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Украина

Обострение ситуации: боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске

2:35 12 февраля 2020 10
Бойцы ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, где Украину будет представлять Геннадий Кузнецов, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации на линии соприкосновения.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин.

«Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь в ответ и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей», — подчеркивают в штабе.

Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

«Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов», — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 февраля, в результате обстрела вражеских потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Днем ранее, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению военных экспертов, вторжение войск Путина в Украину может начаться с переброске к границе танков из Подмосковья.

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