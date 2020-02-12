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Обострение ситуации: боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске
Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, где Украину будет представлять Геннадий Кузнецов, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации на линии соприкосновения.
Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин.
«Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь в ответ и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей», — подчеркивают в штабе.
Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.
«Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов», — говорится в сообщении.
Напомним, что 11 февраля, в результате обстрела вражеских потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. Днем ранее, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.
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