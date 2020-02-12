Мир

Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось: два человека попали в реанимацию

На круизном лайнере Diamond Princess, на котором у двоих украинцев — членов экипажа — обнаружили коронавирус, заразились еще 39 человек, включая одного члена экипажа.

По информации Reuters, по состоянию на 11 февраля, общее количество инфицированных на корабле составляет 174 человека.

По данным японских СМИ, двое из заболевших коронавирусом нового типа попали в реанимацию, еще двум пациентам необходима принудительная подача кислорода.

Из-за карантина заблокированными на борту оказались 3711 человек: 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа, граждане 57 стран. В том числе 25 украинцев, которые являются членами экипажа.

Напомним, в начале февраля в японском порту Йокогамы был помещен на карантин круизный лайнер Diamond Princess. Это произошло после того, как у одного из пассажиров, ранее сошедшего с борта судна в Гонконге, подтвердили коронавирус. Карантин продлится 14 дней (до 18 февраля).

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению специалистов ВОЗ, коронавирус 2019-nCoV может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. В Китае он уже унес жизни 1113 человек.

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