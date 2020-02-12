Украина

Пресс-секретарем Ермака стала Дарья Заривная: что о ней известно (фото)

Бывшая шеф-редактор L’Officiel Online Даша Заривная стала пресс-секретарем нового главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом она сообщила в Twitter.

На своей странице в Facebook 11 февраля Заривная опубликовала фото Ермака и указала, что находится вместе с ним в Офисе президента. Детали и официальный комментарий пообещала опубликовать позже.

В ноябре прошлого года Заривная сопровождала Ермака во время поездки на Донбасс.

«Сегодня побывала на линии разведения в районе населенного пункта Богдановка (Петровское), потом в Золотом.

Обеспечивала коммуникационное сопровождение поездки помощника Президента Андрея Ермака, министров Кабмина и четырех послов — США, Франции, Германии и Великобритании», — написала она о поездке на своей страничке в Facebook.

О Заривной известно, что она основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector, который занимается пиар и контент-маркетингом для среднего и крупного бизнеса. Также она является основательницей коммуникационного агентства Vector PR.

Любопытно, что 2020 год она определила для себя «годом для карьеры», о чем написала в Facebook.



Как сообщали «ФАКТЫ», 11 февраля президент Зеленский провел несколько кадровых перестановок. Кроме увольнения Андрея Богдана и назначения Андрея Ермака, Зеленский освободил Валерию Лутковскую от обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. На ее место он назначил генерала СБУ Геннадия Кузнецова.

Фото из Facebook Даши Заривной

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