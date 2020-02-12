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Происшествия

Массовое отравление на популярном украинском курорте: 14 человек попали в больницу

8:54 12 февраля 2020 117
капельница
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 11 февраля, в одном из отелей курорта села Славское отравились люди. Ранее в Киеве трое школьников были экстренно госпитализированы в детскую больницу «Охматдет» с признаками отравления.

Как сообщили во Львовском областном главке ГСЧС, в больницу Сколовского района с подозрением на пищевое отравление поступили 14 человек, из них 4 ребенка.

Все заболевшие питались в ресторане гостиницы «Рандеву» в селе Славское.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об отравлении студентов в Ивано-Франковске, которые были госпитализированы с диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

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