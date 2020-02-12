24.35 / 24.57 26.50 / 26.88
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев накануне Дня Валентина

11:07 12 февраля 2020 81
февраль
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 13 февраля, в Украине будет господствовать циклон Sabine, который принесет влажную погоду с небольшим мокрым снегом. На западе и юге — преимущественно без осадков. В Карпатах — снег, в Крыму — дождь.

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах + 1 — + 6 градусов, в южной части- + 4- + 8 градусов.

В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около 3−4 градусов тепла.

По прогнозу Диденко, ветреная и относительно теплая погода будет преобладать и в следующие дни.

А вот Европу циклон Tomris продолжит «поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами». Особенно это коснется Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, когда в Украине, по прогнозам синоптиков, прекратятся осадки.

ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер