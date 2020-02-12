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Синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев накануне Дня Валентина
В четверг, 13 февраля, в Украине будет господствовать циклон Sabine, который принесет влажную погоду с небольшим мокрым снегом. На западе и юге — преимущественно без осадков. В Карпатах — снег, в Крыму — дождь.
Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах + 1 — + 6 градусов, в южной части- + 4- + 8 градусов.
В Киеве 13 февраля местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около 3−4 градусов тепла.
По прогнозу Диденко, ветреная и относительно теплая погода будет преобладать и в следующие дни.
А вот Европу циклон Tomris продолжит «поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами». Особенно это коснется Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.
Ранее «ФАКТЫ» писали, когда в Украине, по прогнозам синоптиков, прекратятся осадки.
ФОТО Сергея Тушинского «ФАКТЫ»
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