Происшествия

«Таких стало слишком много»: в Мариуполе кондуктор набросилась на пассажира с УБД (фото)

В Мариуполе кондуктор маршрутного автобуса пыталась выгнать мужчину с удостоверением участника боевых действий (УБД) из автобуса. Подобный случай произошел в Днепре, где ветеран АТО со скандалом воспользовался своим правом на бесплатный проезд.

Как сообщает местный ресурс 0629, конфликт произошел 11 февраля в маршрутном такси № 112.

Когда мужчина зашел в салон и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд, кондуктор начала возмущаться, кричать и требовать, чтобы мужчина подождал троллейбус.

В ответ на замечания пассажиров, молодая женщина заявила, что «УБДшников стало слишком много».

В горсовете Мариуполя в таких случаях предложили писать пассажирам письменные жалобы, чтобы можно было «уволить или привлечь к ответственности кондуктора».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как жители Умани смогли достойно наказать водителя маршрутки, обидевшего семью погибшего украинского военного Дмитрия Пожарского. После того, как маршрутчик выгнал малолетних детей погибшего военного из автобуса, несмотря на то, что у них были удостоверения для льготного проезда, активисты разыскали маршрутчика, отвезли его на кладбище и там заставили извиниться перед могилой бойца. Автотранспортное предприятие, в свою очередь, решило уволить водителя за недостойное поведение.

Напомним, в Украине ужесточены наказания за безосновательный отказ водителей в льготном проезде ряду категорий граждан, в том числе и участникам боевых действий. За отказ в перевозке льготников максимальная сумма штрафа составляет 850 гривен.

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