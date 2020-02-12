«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее рассказала, как заботится о фигуре, расстроилась, увидев себя на экране телевизора.

Леся решила посмотреть первый выпуск нового сезона «Кто против блондинок?» со своим участием. По ее словам, когда снималось шоу, она чувствовала себя красивой и стройной, а то, что увидела на экране, просто возмутило.

«Толстая корова», — взорвалась Леся. Она отметила, что камера добавила много кг. «Жирная тварь», — наградила себя Никитюк «комплиментом»,

Правда, позже решила, что у нее просто плохой телевизор.

«Пришлите мне нормальный телевизор. Или я его разобью, потому что я там толстая», — обратилась она к производителю техники.

Кстати, ранее Леся рассказывала, что худеет с помощью борща.

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