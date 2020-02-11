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Леся Никитюк худеет с помощью борща и сала (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, показавшая ранее, как борется с жиром во время отдыха, раскрыла секрет стройности и поделилась своей диетой. О том, как худеет, она рассказала на странице в Instagram, опубликовав фото из ресторана. Леся заказала себе традиционные украинские блюда, которые нельзя назвать низкокалорийными — красный борщ, сало с черным хлебом.
Снимок телеведущая сопроводила хэштегом худеемСЛесей. Поклонники уже приготовились записывать секреты борьбы с лишним весом, но Никитюк удивила признанием.
«Я ничего не делаю, чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я ем все. Ну, почти все. Уже два года не употребляю тяжелого: свинина, телятина, картошка, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку исключила месяц назад. И что вы думаете? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе остались птица, рыба, гречка, салаты. Борщ и салко раз в неделю», — написала Никитюк.
Ранее телеведущая похвасталась шикарной фигурой во время отдыха, показав фото в купальнике и в мокром облегающем платье.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».