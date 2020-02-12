24.37 / 24.59 26.52 / 26.90
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Живущая в охваченном коронавирусом Ухане украинка обвинила чиновников в срыве эвакуации

15:04 12 февраля 2020 90
люди
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, которые находятся в китайском городе Ухане — эпицентре коронавируса COVID-19 — с начала февраля не могут вылететь на родину. Об этом в Facebook пишет Ирина Чуйко, студентка университета.

По ее словам, ситуация сейчас в Ухане нестабильная. По разговорам, город вернется к полноценной жизни не ранее конца марта. Узнав об этом, многие украинцы решили вернуться домой.

Чуйко пишет, что большинство стран эвакуировали своих граждан уже в первую неделю начала эпидемии.

«Эвакуация в Киев сначала должна была состояться в конце первой недели февраля, потом в понедельник 10 февраля, потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине — иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ», — пишет Чуйко.

Она обвиняет министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая якобы назвала причиной неотправки самолета в Китай — отсутствие всех подписей, находящихся в Ухане, о том, что они согласны на карантин.

«До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами — нет», — возмущается девушка.

«Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон, Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой», — добавляет она.

Напомним, в Китае коронавирус уже унес жизни 1113 человек. В конце января в МИД Украины порекомендовали нашим согражданам покинуть территорию этого государства. МИД Китая дал согласие на эвакуацию находящихся в Ухане 52 украинцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Галкин и Пугачева

"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)

Каменских

«Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских (видео)

Елена и Ариадна

"Променяла мать на мачеху": дочь Волочковой все чаще появляется на людях с красивой любовницей отца

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер