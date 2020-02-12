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Живущая в охваченном коронавирусом Ухане украинка обвинила чиновников в срыве эвакуации
Украинцы, которые находятся в китайском городе Ухане — эпицентре коронавируса COVID-19 — с начала февраля не могут вылететь на родину. Об этом в Facebook пишет Ирина Чуйко, студентка университета.
По ее словам, ситуация сейчас в Ухане нестабильная. По разговорам, город вернется к полноценной жизни не ранее конца марта. Узнав об этом, многие украинцы решили вернуться домой.
Чуйко пишет, что большинство стран эвакуировали своих граждан уже в первую неделю начала эпидемии.
«Эвакуация в Киев сначала должна была состояться в конце первой недели февраля, потом в понедельник 10 февраля, потом в ночь с 11 на 12 февраля. В Ухане не ходит общественный транспорт и даже запрещен частный. Наше посольство договорилось с китайской транспортной компанией, чтобы нас забрали автобусы. Были получены все разрешения на вывоз иностранных граждан. Мы уже даже знали номера автобусов и номера телефонов китайских водителей и сопровождающих. Представитель консульства нас предупредил, что мы обязательно должны подписать документ о том, что мы согласны проходить карантин на родине — иначе без него мы не сядем в самолет. Поэтому все подписали этот документ», — пишет Чуйко.
Она обвиняет министра здравоохранения Зоряну Скалецкую, которая якобы назвала причиной неотправки самолета в Китай — отсутствие всех подписей, находящихся в Ухане, о том, что они согласны на карантин.
«До этого мы в чатах немного посмеивались над русскими, которых забрали на военных самолетах без туалета с ведром за шторкой… Но за ними хотя бы самолет прилетел. А за нами — нет», — возмущается девушка.
«Можно пенять на экономику, ее упадок. Но, пардон, Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд стран с менее развитой экономикой», — добавляет она.
Напомним, в Китае коронавирус уже унес жизни 1113 человек. В конце января в МИД Украины порекомендовали нашим согражданам покинуть территорию этого государства. МИД Китая дал согласие на эвакуацию находящихся в Ухане 52 украинцев.
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