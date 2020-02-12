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Происшествия

Заказывал гаджеты и убегал с товаром: в Киеве поймали дерзкого вора (фото, видео)

15:30 12 февраля 2020 580
почта
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве разоблачили ловкого почтового вора. Мужчина заказывал в интернет-магазинах дорогую технику и обязывался оплатить ее при получении. При этом с деньгами расставаться гражданин не собирался. Заполучив на почте долгожданную посылку, мужчина тут же убегал, не расплатившись, справедливо рассчитывая, что гнаться за ним никто не будет.

Путем таких манипуляций мужчина обзавелся двумя новыми мобильными телефонами и ноутбуком общей стоимостью более 100 тыс. гривен.

Мошенника вычислили, проверив записи с камер наблюдения. Выяснилось, что во всех трех случаях с украденными посылками действовал один и тот же гражданин, хоть и пытался скрыться за поддельными документами. Подозреваемого задержали. Ловким вором оказался 22-летний уроженец Одесской области. Судимостей за мужчиной не числилось, но на родине он попытался провернуть похожий трюк с посылками и попал под следствие.

задержанный

«Сейчас задержанный находится под стражей. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы. Досудебное расследование продолжается», — рассказал следователь Голосеевского управления полиции Богдан Федоров.

почта

В полиции Киева уточнили, что мужчине инкриминируют статью о грабеже (ч. 1, 2 ст. 186 УК Украины). Возможно, к ней добавится статья об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 358 УК Украины). Злоумышленнику грозит до шести лет заключения.

Напомним, ранее под Одессой неизвестный мужчина ограбил отделение «Новой почты». Он выстрелил в потолок из ружья и забрал из кассы более 10 тысяч гривен. А в Харькове воры обчистили помещение суда, унеся с собой технику.

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