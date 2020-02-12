Меган Маркл велела принцу Гарри похудеть, чтобы он достойно выглядел в Голливуде (фото)

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Меган Маркл, которая наслаждается свободной от королевских обязательств жизнью в Канаде, готовится возобновить свою карьеру в шоу-бизнесе и завести новые знакомства в Голливуде. С этой целью герцогиня Сассекская, как сообщает издание Radar Online, велела своему мужу принцу Гарри похудеть. За последние месяцы он, по ее мнению, набрал несколько лишних килограммов. Так, у него заметно округлилось лицо.

Чтобы супруг достойно выглядел на фоне знаменитостей, 38-летняя Меган, которая сама уже успешно сбросила набранный за время своей беременности лишний вес, потребовала, чтобы 35-летний Гарри занялся собой. «Мег приказала ему разобраться с проблемой. Это означает возобновление походов в тренажерный зал, ограничение углеводов и занятия с тренером — по меньшей мере через день… Она хочет, чтобы он выглядел на миллион долларов, когда они будут обедать на людях с кем-то, вроде Джорджа Клуни и его жены Амаль», — сообщает источник издания.

Бывшая актриса также считает, что мужу нужно обновить гардероб и поработать над своим стилем, поскольку его нынешний облик «слишком скучный». «Меган организует все это, и Гарри следует в указанном ею направлении», — пишет издание.

Часть своего времени обосновавшаяся в Канаде Меган собирается проводить в своем родном городе Лос-Анджелесе. Они с мужем сейчас подыскивают себе там дом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в будущем месяце принц Гарри и Меган Маркл временно вернутся в Британию по просьбе королевы.

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