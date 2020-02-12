Происшествия

На въездах в Киев образовались огромные пробки из-за забастовки дальнобойщиков (фото, видео)

Дальнобойщики, которые протестуют из-за изменения правил выдачи разрешений на перевозку, заблокировали основные трассы на въезде в Киев. Об этом сообщает УНИАН.

Фурами полностью заблокирована одна из полос на Бориспольской трассе. Подобные ситуации сложились также на въездах в столицу со стороны Житомира, Одессы и на Гостомельском шоссе. Но некоторые направления, судя по картам Google, еще открыты.

Водители также перекрыли движение в центре Киева — по улице Грушевского от Европейской площади до улицы Садовой.

Патрульные полицейские проводят профилактические беседы с дальнобойщиками, но правовых оснований для принуждения водителей к разблокированию движения нет.

Организаторы планируют сделать акцию бессрочной.

Ранее из-за перегруженной фуры обрушился мост в Харькове.

Фото: Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»; «Киев Оперативный»

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