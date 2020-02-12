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Происшествия

Под Харьковом ротвейлер убил 4-летнего сына своих хозяев (фото)

20:44 12 февраля 2020 549
собака
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из поселков Харьковской области погиб 4-летний мальчик. Ребенок был искусан агрессивным ротвейлером. Пса семья держала в вольере, но животное сумело вырваться и напало на малыша.

Трагедия в Красноградском районе случилась во второй половине дня 12 февраля. Бабушка собиралась с внуком на прогулку и на несколько минут оставила ребенка без присмотра во дворе. Последствия от укусов ротвейлера оказались слишком тяжелыми, прибывшая «скорая» ничем не смогла помочь.

варежка

Полиция выяснила, что собаку семья приобрела совсем недавно — около трех недель назад. Утверждают, что до сих пор ротвейлер вел себя спокойно, агрессии не проявлял. Инцидент расследуется как несчастный случай.

Напомним, это уже не первый случай, когда ротвейлеры нападают на людей. В Николаевской области пес напал на девушку на детской площадке, и на следующий день пострадавшая скончалась от ран. Иногда жертвами агрессивных собак становятся их хозяева. Так, в Одессе ротвейлер искусал свою владелицу во время прогулки.

Фото npu.gov.ua

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