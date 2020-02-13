Украина

В 2014 году на Донбассе не было массового "ополчения": откровения пропагандиста "Новороссии" (видео)

В начале войны жители Донбасса совсем не стремились идти на фронт защищать «русский мир», признался сепаратитским СМИ военкор телеканала «Новороссия» Геннадий Дубовой (позывной «Корреспондент»).

По его словам, люди поддерживали движение от Украины исключительно на пророссийских митингах, а оружие брали в руки немногие. «Воевать было некому», — сокрушается спившийся пропагандист. «Оружие появилось бы когда надо», объяснил он, но вот незадача — желающих не было. Поэтому все мечты боевиков взять Мариуполь и другие города так и остались мечтами. Крымский сценарий Кремля не был реализован.

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«Какое „ополчение“? Мы в районе „Золотого кольца“ (торговый центр в Донецке. — Авт.) отлавливали „туристов“ из Ростова весной 2014-го и лупили их так, что они бежали прятаться — кто в церковь возле ЦУМа, а кто в парк Щербакова. Эти ублюдки целыми автобусами приезжали типа на экскурсию на Донбасс Арену», — прокомментировал видео патриот из Донецка.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Пролетарском районе оккупированного Донецка в перестрелке погибли четыре «офицера» «МГБ» и «МВД ДНР».

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