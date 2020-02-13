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Секрет молодости раскрыт: стало известно, благодаря чему София Ротару сохранила красоту
Знаменитая певица София Ротару, которая после паузы вернулась к концертной деятельности и с триумфом выступила в новогодних проектах, поражает своим цветущим видом. В 72 года она выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонники певицы все гадают, в чем же секрет красоты и придумывают самые невероятные версии, пытаются уличить в пластических операциях. Даже говорили о том, что на самом деле на экранах мы видим двойника звезды.
Журнал «Тайны звёзд» даже провел целое расследование, пытаясь раскрыть секрет красоты Ротару. И выдвинул свою версию — якобы певица перед выходом на сцену или появлением перед камерами использует специальный силиконовый грим. Эту технологию используют в кино — наносят на лицо специальные пластины, на которые потом наносится основной макияж. Таким образом, под силиконовой маской прячутся все морщины. Журналисты издания предполагают, что именно такой грим стал причиной недомогания певицы, когда она была госпитализирована в клинику в России.
Однако представители знаменитой артистки только смеются над такими версиями, не отличающимися новизной.
«Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье», — говорит директор Ротару Сергей Лавров. Он уверяет, что София Михайловна не держит в тайне свои секреты. Она просто следит за своим здоровьем, предпочитает здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.
«София Михайловна очень красивая женщина, многим интересно, как ей удаётся на протяжении стольких лет влюблять в себя миллионы. Перед каждым большим концертом София Михайловна переходит на особый режим питания. Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки», — рассказывал Лавров.
А сама София Ротару не раз подчеркивала, что секрет ее красоты — в любви. «Я люблю жизнь, люблю близких, люблю своих зрителей!», — делилась певица.
А вот стройная телеведущая Леся Никитюк после просмотра записи программы с ее участием пришла в ужас от своей внешности и назвала себя жирной.
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