23.85 / 24.22 26.33 / 26.86
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

У бывшего мужа Лолиты Милявской нашлась тайная пожилая супруга

13:06 10 января 2020 647
Лолита Милявская
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Певица Лолита Милявская, которая намерена признать брак с пятым мужем Дмитрием Ивановым фиктивным, находит новые доказательства, характеризующие бывшего не с лучшей стороны. Лолита уверена, что Иванов использовал их брак для получения израильского гражданства. Как только Иванов получил желанный паспорт, стало известно о его тайной любовнице. Милявская считает, что супруг вел двойную жизнь и тратил ее деньги на любовницу.

Певица обратилась за помощью к адвокатам и подала иск в суд о признании брака с Ивановым фиктивным. Дмитрий пытался его обжаловать, но Басманный суд Москвы отклонил его жалобу, дело будет рассматриваться в районном суде.

В руках адвоката Милявской появились новые данные о том, что Иванов и ранее использовал брак ради получения гражданства.

«Как нам удалось выяснить, до знакомства с Лолитой он был женат на даме значительно старше себя. Брак с женщиной 1954 года рождения (сам Иванов — 1975 гр. — Ред.) был зарегистрирован во Дворце бракосочетаний № 1 Москвы 29 мая 2009 года, а расторгнут в январе-2010, то есть просуществовал всего 8 месяцев. В это время Иванов, который родом из Беларуси, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся. Не исключено, что это был типичный фиктивный брак, но подтвердить это можно лишь по судебным запросам — о них мы как раз и ходатайствуем и надеемся, что суд примет это во внимание. Что особенно важно — Лолита не знала об этом браке, Иванов ей никогда не рассказывал, все вскрылось уже в процессе развода», — рассказал адвокат Сергей Жорин изданию КП.

Сам Дмитрий утверждает, что не изменял Лолите, даже прошел допрос на детекторе лжи. Но ему не поверили.

Милявской развод пошел только на пользу: она значительно похудела, стала лучше выглядеть, окунулась в работу и, говорят, завела новые отношения. Пока имя своего избранника певица не называет, она случайно проболталась о мужчине.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самых громких и скандальных разводах знаменитостей в 2019 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Пенсия стала меньше: кому могут внезапно сократить выплаты

валюта

Доллар и евро стремительно дорожают: сколько стоит валюта 10 января

дом

В Беларуси труп несколько дней "сидел за столом", где праздновали Новый год

Гарри Хэйнс

Звезда мистических сериалов найден мертвым в 27 лет (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер