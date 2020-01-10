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У бывшего мужа Лолиты Милявской нашлась тайная пожилая супруга
Певица Лолита Милявская, которая намерена признать брак с пятым мужем Дмитрием Ивановым фиктивным, находит новые доказательства, характеризующие бывшего не с лучшей стороны. Лолита уверена, что Иванов использовал их брак для получения израильского гражданства. Как только Иванов получил желанный паспорт, стало известно о его тайной любовнице. Милявская считает, что супруг вел двойную жизнь и тратил ее деньги на любовницу.
Певица обратилась за помощью к адвокатам и подала иск в суд о признании брака с Ивановым фиктивным. Дмитрий пытался его обжаловать, но Басманный суд Москвы отклонил его жалобу, дело будет рассматриваться в районном суде.
В руках адвоката Милявской появились новые данные о том, что Иванов и ранее использовал брак ради получения гражданства.
«Как нам удалось выяснить, до знакомства с Лолитой он был женат на даме значительно старше себя. Брак с женщиной 1954 года рождения (сам Иванов — 1975 гр. — Ред.) был зарегистрирован во Дворце бракосочетаний № 1 Москвы 29 мая 2009 года, а расторгнут в январе-2010, то есть просуществовал всего 8 месяцев. В это время Иванов, который родом из Беларуси, получил Российское гражданство, и затем стремительно развелся. Не исключено, что это был типичный фиктивный брак, но подтвердить это можно лишь по судебным запросам — о них мы как раз и ходатайствуем и надеемся, что суд примет это во внимание. Что особенно важно — Лолита не знала об этом браке, Иванов ей никогда не рассказывал, все вскрылось уже в процессе развода», — рассказал адвокат Сергей Жорин изданию КП.
Сам Дмитрий утверждает, что не изменял Лолите, даже прошел допрос на детекторе лжи. Но ему не поверили.
Милявской развод пошел только на пользу: она значительно похудела, стала лучше выглядеть, окунулась в работу и, говорят, завела новые отношения. Пока имя своего избранника певица не называет, она случайно проболталась о мужчине.
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