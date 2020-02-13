Число жертв китайского коронавируса резко выросло: названа причина

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Резкий рост количества людей, у которых обнаружили коронавирус, унесший жизни более тысячи человек, связан с новой методикой диагностики заболевания.
Как уточнили в Минздраве Украины, этот метод, которые начали применять врачи в провинции Хубэй, кроме лабораторных исследований предусматривает и использование компьютерной томографии легких для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавируса. «По состоянию на 13 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1369 — летальные», — добавили в МОЗ.
Также сообщается, что 80% всех случаев COVID-19 зафиксированы в одной провинции Китая — Хубэй. Еще 455 случаев зафиксированы в 24 странах мира. В Украине пока что ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.
Тем не менее, в нашей стране, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в частности, установлены временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй — их решено отправлять на карантин на 14 дней.
В МОЗ также напомнили, что 5 февраля Центр общественного здоровья Минздрава получил первые тест-системы для выявления коронавируса (2019-nCoV).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко рассказала, как распознать заражение коронавирусом.
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