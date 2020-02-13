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Пытался взорвать гранату на рынке в Николаеве: суд вынес приговор (фото)
Суд вынес приговор мужчине, который пытался взорвать гранату на многолюдном рынке «Колос» в Николаеве. ЧП произошло в ноябре 2016 года. Когда полицейские пытались задержать на рынке «Колос» вора, его сообщник внезапно достал боевую гранату РГД-5 и выдернул чеку.
Трагедию предотвратили полицейские. Сотрудник оперативной службы отобрал гранату у злоумышленника и около часа сжимал ее в руке, не давая взорваться. Для страховки руку полицейского обмотали скотчем.
Взрывотехники в тот момент выехали на другой вызов, и их пришлось долго ждать. Когда они прибыли, то оперативника с гранатой отвели в тупик возле рынка, где с соблюдением всех мер безопасности вставили чеку на место, а затем выкрутили детонатор. Граната, таким образом, была обезврежена.
28-летний мужчина, пытавшийся взорвать ее, обвинялся по фактам незаконного обращения со взрывчаткой и посягательства на жизнь работника полиции.
Как сообщили в местной прокуратуре № 2 города Николаева, государственным обвинением в суде полностью доказаны все обстоятельства совершения преступления и вина злоумышленника. Корабельный районный суд Николаева признал его виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на детской площадке нашли гранату, попавшую туда при странных обстоятельствах.
А в Харькове недавно погиб мужчина, когда граната взорвалась в жилом доме.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!