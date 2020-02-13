Коронавирус COVID-19: назван главный способ заражения

Мир

В Ките заявили, что инфицирование коронавирусом, который унес жизни уже более тысячи человек, чаще всего происходит воздушно-капельным путем.

Как сообщают «Українські новини» со ссылкой на Beijing News, такую информацию обнародовал представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР. Он, в частности, прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус. Ученые не исключали, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.

«Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт», — отметил представитель ведомства.

Тем временем стало известно о третьем смертельном случае в результате инфицирования коронавирусом вне материкового Китая — в Японии, где скончалась 80-летняя женщина. Ранее умерли пациенты на Филлипинах и в Гонконге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Л. В. Громашевского НАМН Украины доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко рассказала, как распознать инфицирование коронавирусом.

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