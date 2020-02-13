«Производство шоколада я начал, имея всего две тысячи гривен»: история успешного бизнеса

Житейские истории

— Решение заняться собственным бизнесом созрело у меня, когда я работал на стройке в Париже, — говорит основатель стартапа по выпуску шоколада ручной работы Leopol 30-летний Сергей Данчишин из Львова. — Рассудил, что Франция — это, конечно, хорошо, но нечего позволять кому-то зарабатывать деньги на моем здоровье и тяжелом труде. После двух лет заробитчанства в Париже вернулся в Украину. Попробовал свои силы в шести различных видах бизнеса, однако успеха не добился. За два дня до того, как жена родила сына, у меня в кармане было всего 20 гривен. Однако как раз тогда я нашел свой путь в предпринимательстве. Произошло это так: мы с другом решили брать продукцию небольших частных фирм Львова, выпускающих сладости, и продавать с наценкой на выставках и ярмарках. Заработок был небольшим. Но на одной из выставок я увидел шоколад ручной работы в весьма выигрышной упаковке. «Во Львове ничего подобного нет. Не наладить ли мне производство оригинального шоколада? Наверняка туристы будут его покупать», — подумал я. Читайте также: Вяленые помидоры с орегано, базиликом и перцем: как семья ученых-физиков наладила успешный бизнес

«Поначалу сам изготовлял плитки, паковал их и развозил по магазинам»

— У вас тогда были знания и опыт в производстве шоколада?

— Ни малейшего. Поэтому я сел за компьютер и стал штудировать статьи и видео, в которых объясняются нюансы создания этого замечательного продукта. Через короткое время приступил к практической части. Денег у меня не было, но на выручку пришла мама. Она вначале дала мне две тысячи гривен, затем еще пять. За 750 гривен я купил три бэушные формы для заливки шоколада, несколько килограммов шоколада, орехов и сухофруктов. Седьмого ноль седьмого семнадцатого года (думаю, три семерки в дате принесли удачу) я изготовил первую партию шоколада — 30 плиток. Упаковку для них распечатал на стареньком принтере Саnon. Это было в пятницу. Договорился с руководством одного из магазинов в центре города, что торговая точка возьмет мою продукцию на реализацию. За выходные она была полностью распродана, несмотря на то, что розничная цена составляла 100 гривен за плитку. Сразу же получил заказ на следующую партию — в три раза большую.

Вскоре и другие магазины, рассчитанные на туристов, стали брать у меня шоколад. Я размещал на упаковке логотипы магазинов, и создавалось впечатление, что это их собственная продукция. Правда, некоторые хозяева торговых точек поначалу мне отказывали. Но я брал настойчивостью. Вообще, умею находить контакт с людьми, и это очень помогает в бизнесе.

— Когда появились первые заказы, вы наняли работников?

— Не сразу. Получилось так, что один мой друг бесплатно выделил мне угол на кухне своего кафе. Некоторое время я работал там один: сам изготовлял плитки, паковал их и развозил по магазинам. И времени на то, чтобы заниматься развитием бизнеса, почти не оставалось. Как только позволили финансы, нанял работницу. Она, кстати, недавно уволилась — собралась за границу. Во Львове вообще непросто найти хороших работников — многие уезжают в Европу, ведь там получают в среднем две тысячи евро в месяц. Я так много платить не могу.

«В нашем ассортименте был шоколад с сушеными свеклой и морковью»

— С ростом объемов заказов моей фирме стало недоставать места в кафе, и я арендовал помещение площадью 17 квадратных метров, — продолжает Сергей Данчишин. — А сейчас наш цех размещается на 97 квадратных метрах, в нем работают восемь человек. Зарплату выплачиваю им раз в неделю.

Каждую плитку изготовляем вручную. О высоком качестве нашего шоколада свидетельствует то, что он не тает в руках — температура 36,6 градуса ему не страшна. Пакуем продукцию тоже вручную с помощью магнитного пресса.

Любопытно, что идею названия бренда нам подсказала газета, выходившая во Львове на французском языке во второй половине XVIII века, — Gazette de Leopol. Поскольку я два года работал в Париже, все, что связано с Францией, мне близко. Поэтому брендом нашего шоколада стало слово Leopol. Упаковку мы стилизировали под газетный лист. На ней можно прочесть об истории нашего предприятия, а также о швейцарском кондитере Доминике Андреолли, который в начале XIX века отрыл первое во Львове кафе, где подавали шоколад.

Сергей Данчишин: «Идею создания нового шоколада обязательно обсуждаю с женой и сотрудниками»

— Сколько видов шоколада в ассортименте вашей фирмы?

— Больше десяти. У нас есть шоколад с клубникой, зефиром, орехами, семенами тыквы, кунжутом… Среди туристов наибольшим спросом пользуются классические черный и молочный, в том числе с посыпкой из «золотых» зерен кофе. А наш шоколад без сахара с порошком кэроба (плода рожкового дерева, произрастающего в Средиземноморье) наиболее популярен у покупателей одной из сетей супермаркетов. Еще одним нашим хитом является шоколад со вкусом соленой карамели. Мне нравится придумывать новые разновидности продукта. В нашем ассортименте одно время был шоколад с сушеными… свеклой и морковью. Некоторые продавцы в шутку называли его «винегрет». К сожалению, покупатели не очень хорошо его брали, поэтому пришлось снять с производства.

Сейчас в фирме работают технологи, так что есть кому реализовывать мои идеи по части новых разновидностей шоколада. Впрочем, каждую из них обсуждаю с женой и сотрудниками. Супруга, когда находилась в декрете, стала моей первой советчицей. А после того как малыш начал посещать детский сад, жена все дни проводит на производстве. Кстати, я признался ей в любви и попросил стать моей женой в Париже.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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